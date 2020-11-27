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ООС: від початку доби бойовики один раз порушили "режим тиші"

ООС: від початку доби бойовики один раз порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Від початку доби, 27 листопада, бойовики один раз порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.

“Упродовж минулої доби, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ проголошений режим припинення вогню ворог знехтував поблизу Мар’їнки. На цій ділянці противник вів вогонь з великокаліберного кулемета. Неподалік населеного пункту Старогнатівка ворог застосував станковий протитанковий гранатомет”, — повідомили у штабі.

“Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали”, — відзвітували військові, та додали, що бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було.

“Від початку поточної доби, 27 листопада, російсько-окупаційні війська та їх найманці один раз відкрили вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки. На інших напрямках уздовж лінії розмежування порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано”, — повідомили у штабі ООС. Бойових втрат і поранень серед військових також ну було.

“Українські захисники повністю контролюють ситуацію та перебувають напоготові до негайного реагування на ймовірні виклики з боку противника”, — резюмували військові.

Нагадаємо, Україна надіслала Росії ноту протесту за сотий “гумконвой” на Донбас.

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