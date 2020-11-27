ООС: с начала суток боевики один раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. С начала суток, 27 ноября, боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ объявленным режимом прекращения огня враг пренебрег вблизи Марьинки. На этом участке противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Недалеко от населенного пункта Старогнатовка враг применил станковый противотанковый гранатомет”, — сообщили в штабе.
“Враждебные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитникам, поэтому огонь они не открывали”, — отчитались военные, и добавили, что боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.
“С начала текущих суток, 27 ноября, российско-оккупационные войска и их наемники один раз открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано”, — сообщили в штабе ООС. Боевых потерь и ранений среди военных также на было.
“Украинские защитники полностью контролируют ситуацию и находятся напоготове к немедленному реагированию на возможные вызовы со стороны противника”, — резюмировали военные.
Напомним, Украина направила России ноту протеста за сотый “гумконвой” на Донбасс.