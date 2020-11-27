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ООС: боевики пять раз открывали огонь

ООС: боевики пять раз открывали огонь

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 27 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано пять фактов нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации и ее наемниками", - сообщили в пресс-центре.

Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Опытное враг применил ручной противотанковый гранатомет, а неподалеку Шумов дважды провоцировал украинских защитников с подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Так же сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 7 гектаров территории и передано на уничтожение 122 взрывоопасных предмета.

"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 26 ноября российско-оккупационные войска дважды нарушили договоренности.

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