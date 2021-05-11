ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
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"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у штабі.
Деталі
Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій наших захисників станкові протитанкові гранатомети.
Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Як наголосили у штабі, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 1 вибухонебезпечний предмет.
"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України неухильно дотримуються зобов’язань, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
10 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушували режим припинення вогню.