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ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 14333 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку поселков Новоселовка и Пивденное противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Пивденное российские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 1 взрывоопасный предмет.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины неуклонно придерживаются обязательств, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

10 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня.

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