ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.
Детали
Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
Неподалеку поселков Новоселовка и Пивденное противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы.
Кроме этого, в направлении населенного пункта Пивденное российские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Как отметили в штабе, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 1 взрывоопасный предмет.
"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины неуклонно придерживаются обязательств, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.
Дополнение
10 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня.