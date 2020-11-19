ООС: бойовики порушили "режим тиші" поблизу Авдіївки, є поранений

"Сьогодні, 19 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили досягнуті мирні домовленості. Так, у районі Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї", - повідомили у пресцентрі.

Зазначається, що внаслідок ворожих пострілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан його здоров’я задовільний.

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, у результаті якого був поранений український захисник, повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 177 вибухонебезпечних предметів.

"Ситуація у районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 18 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.