ООС: боевики нарушили "режим тишины" вблизи Авдеевки, есть раненый

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 19 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Так, в районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что в результате вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в результате которого был ранен украинский защитник, сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Кроме того, в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 177 взрывоопасных предметов.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 18 ноября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

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