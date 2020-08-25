ООС: бойовики один раз відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.
Зокрема, противник здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету біля Хутору Вільний.
Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.
Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає.
"На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою. У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил на Донбасі підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та отримали поранення.