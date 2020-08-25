ООС: боевики один раз открывали огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.
В частности, противник совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета возле Хутора Вольного.
Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет.
"На всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохранялся в полной мере. В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами", - отметили в штабе ООС.
Напомним, двое военнослужащих Объединенных сил на Донбассе подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранения.