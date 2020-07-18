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ООС: бойовики один раз порушили режим тиші

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КИЇВ. 18 липня. УНН. З початку доби, станом на 12:00, бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців не зафіксовано. Про це повідомив на брифінгу представник пресцентру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“Сьогодні, 18 липня, від початку поточної доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська знову не спромоглися дотриматися тиші. Зранку від окупованого села Староласпа ворог вів обстріл з протитанкових ракетних комплексів та гранатометів по нашим захисникам Старогнатівки. За наявною інформацією, бойових втрат серед наших оборонців немає. Втрати ворога уточнюються”, — повідомив Гуцуляк.

За його словами, підрозділи Об’єднаних сил щохвилини перебувають напоготові дати жорстку відсіч на підступні ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ.

Нагадаємо, 17 липня збройні формування бойовиків 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. За минулу добу втрат серед українських військових немає.

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