ООС: боевики один раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:00, боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Сегодня, 18 июля, с начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска опять не смогли соблюсти тишину. Утром от оккупированного села Староласпа враг вел обстрел из противотанковых ракетных комплексов и гранатометов по нашим защитникам Старогнатовки. По имеющейся информации, боевых потерь среди наших защитников нет. Потери врага уточняются", - сообщил Гуцуляк.
По его словам, подразделения Объединенных сил ежеминутно находятся наготове дать жесткий отпор на коварные враждебные действия со стороны российско-оккупационных войск.
Напомним, 17 июля вооруженные формирования боевиков 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет.