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ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. З початку доби бойовики на Донбасі один раз обстріляли українські позиції. Про це під час брифінгу заявила капітан Юлія Пампуха з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.

ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції

“Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано 1 ворожу провокацію на луганському напрямку”, — повідомила вона.

Так, за її словами, близько 8:00 ранку противник застосував автоматичний станковий гранатомет у районі Хутора Вільний.

Враховуючи провокативний характер обстрілу, вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, минулої доби українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. 

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