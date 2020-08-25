ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. З початку доби бойовики на Донбасі один раз обстріляли українські позиції. Про це під час брифінгу заявила капітан Юлія Пампуха з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
“Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано 1 ворожу провокацію на луганському напрямку”, — повідомила вона.
Так, за її словами, близько 8:00 ранку противник застосував автоматичний станковий гранатомет у районі Хутора Вільний.
Враховуючи провокативний характер обстрілу, вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, минулої доби українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.