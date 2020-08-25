ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

“Від початку поточної доби, 25 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою. Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму тиші та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, — вказано у повідомленні.

У штабі ООС також додали: “24 серпня, у День Незалежності України, на переважній більшості ділянок відповідальності наших підрозділів обстрілів противника зафіксовано не було. Водночас, минулої доби українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Майорська ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17. Внаслідок цієї провокації бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”.