ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

“С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере. Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима тишины и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, — указано в сообщении.

В штабе ООС также добавили: “24 августа, в День Независимости Украины, на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов противника зафиксировано не было. В то же время, за минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Майорска враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17. В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”.