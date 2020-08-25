ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. С начала суток боевики на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции. Об этом во время брифинга заявила капитан Юлия Пампуха с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано 1 вражескую провокацию на луганском направлении", - сообщила она.
Так, по ее словам, около 8:00 утра противник применил автоматический станковый гранатомет в районе Хутора Вольный.
Учитывая провокационный характер обстрела, ответный огонь не открывался. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Напомним, за минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументировано 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.