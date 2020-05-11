ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. З початку поточної доби станом на 17:00 на Донбасі противник один раз порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ“ неподалік Кримського окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що українські захисники для припинення ворожої активності рішуче застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.
Також зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків.
“Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було”, — повідомили у пресслужбі.
Повідомляється, що на ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим “Тиша” дотримувався.
“Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил”, — додали у пресслужбі.
Вказано, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, вчора, 10 травня, бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, були поранені.