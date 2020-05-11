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ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 18072 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. С начала текущих суток по состоянию на 17:00 на Донбассе противник один раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Указано, что украинские защитники для прекращения враждебной активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Также отмечается, что подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что на участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил", - добавили в пресс-службе.

Указано, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, вчера, 10 мая, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, были раненные.

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