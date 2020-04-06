ООС: з початку доби бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. З початку доби бойовики один раз порушили "режим тиші" біля Павлополя. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим тиші, знову свідомо ігноруючи "мінські угоди", - повідомив він.
Зазначається, що близько 07:15 протягом майже години, з напрямку від села Набережне окупанти випустили по оборонцям Павлополя 8 мін калібру 82-мм, застосовували протитанковий ракетний комплекс та озброєння БМП.
"Наші воїни дали ворогу гідну відсіч та придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння", - додав він.
Так, за наявною інформацією, внаслідок цього прицільного ворожого обстрілу бойових втрат серед захисників України немає.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши при цьому заборонені "мінськими домовленостями" озброєння.