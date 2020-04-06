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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. С начала суток боевики раз нарушили "режим тишины" возле Павлополя. Об этом сообщил во время брифинга представитель прессцентра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим тишины, снова сознательно игнорируя "минские соглашения", - сообщил он.

Отмечается, что около 7:15 в течение почти часа, по направлению от села Набережное оккупанты выпустили по защитникам Павлополя 8 мин калибра 82-мм, применяли противотанковый ракетный комплекс и вооружение БМП.

"Наши воины дали врагу достойный отпор и подавляли вражескую вооруженную активность с легкого пехотного вооружения", - добавил он.

Так, по имеющейся информации, в результате этого прицельного вражеского обстрела боевых потерь среди защитников Украины нет.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив при этом запрещенные "минского договоренностями" вооружения.

Украинские Национальные Новости

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