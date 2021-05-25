ООС: бойовики обстріляли два населені пункти на Донбасі

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Поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті населених пунктів Павлопіль та Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків — зі стрілецької зброї. У районі населеного пункту Шуми ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Цитата

“Вчора російсько-окупаційні війська застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс.

Обстріл було здійснено в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування. Зазначені дії окупантів спрямовані на провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим їх звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню саме в районі, де діють дзеркальні гарантії на безпечне проведення робіт”, — інформують у штабі військових.

Внаслідок обстрілу, одна з ракет влучила у гаражний кооператив “Північний”, друга — в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. Маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва та підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у розв’язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні.

Українська сторона СЦКК оперативно верифікувала обстріл та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформувала СММ ОБСЄ.

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