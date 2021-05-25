ООС: бойовики обстріляли два населені пункти на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Протягом минулої доби, 24 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, пише УНН.
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Поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
У передмісті населених пунктів Павлопіль та Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків — зі стрілецької зброї. У районі населеного пункту Шуми ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.
Цитата
“Вчора російсько-окупаційні війська застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс.
Обстріл було здійснено в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування. Зазначені дії окупантів спрямовані на провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим їх звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню саме в районі, де діють дзеркальні гарантії на безпечне проведення робіт”, — інформують у штабі військових.
Внаслідок обстрілу, одна з ракет влучила у гаражний кооператив “Північний”, друга — в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. Маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва та підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у розв’язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні.
Українська сторона СЦКК оперативно верифікувала обстріл та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформувала СММ ОБСЄ.
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