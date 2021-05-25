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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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ООС: боевики обстреляли два населенных пункта в Донбассе

Киев • УНН

 • 13867 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. За прошедшие сутки, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, пишет УНН.

ООС: боевики обстреляли два населенных пункта в Донбассе

Детали

Вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельске наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Водяного противник совершил обстрел с ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде населенных пунктов Павлополь и Южное оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков — из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Шумы враг применил противотанковый ракетный комплекс. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.

Цитата

“Вчера российско-оккупационные войска применили против мирных жителей противотанковый ракетный комплекс.
Обстрел был осуществлен в направлении населенного пункта Шумы, где с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения. Указанные действия оккупантов направлены на провоцирование вооруженных сил Украины на открытие ответного огня с последующим их обвинению в нарушении режима прекращения огня именно в районе, где действуют зеркальные гарантии на безопасное проведение работ ”, - информируют в штабе военных.

В результате обстрела, одна из ракет попала в гаражный кооператив “Северный”, вторая — в жилой дом, в населенном пункте Северное . Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие Российской Федерации в решении агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине.

Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировали обстрел и с помощью установленного координационного механизма сообщила СММ ОБСЕ.

Дополнительно

В Черкассах заблокировали работу ботофермы. Интернет-агитаторы использовали оборудование в интересах гибридной агрессии РФ против Украины — распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО , пророссийскую пропаганду.

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