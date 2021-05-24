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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Бойовики ракетами обстріляли населений пункт на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Російсько-окупаційні війська обстріляли ракетами смт Північне. Внаслідок вибухів пошкоджено будинки, паркан, жертв немає. Про це повідомили у Десятій гірсько-штурмова бригаді у Facebook, пише УНН.

Бойовики ракетами обстріляли населений пункт на Донбасі

Деталі

У повідомленні йдеться, що з терикону шахти 6/7 в м. Горлівці, який перетворили в військову споруду російсько-окупаційні війська, ПТРК “Фагот” пустив 2 ракети. Перша влучила на територію гаражного кооператива, інша — на вулицю Цвіточну. Жертв немає.

Цитата

“Є зіпсоване майно приватного домоволодіння — вибиті шибки, побитий паркан, пошкоджено двері гаража, а головне — зіпсований настрій та великий жах в очах місцевих. З якою метою було проведено обстріл населеного пункту — це відомо лише чорту та командиру того божевільного розрахунку”, — пишуть військові.

Нагадаємо

22 травня із мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски.

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