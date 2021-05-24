Бойовики ракетами обстріляли населений пункт на Донбасі

Деталі

У повідомленні йдеться, що з терикону шахти 6/7 в м. Горлівці, який перетворили в військову споруду російсько-окупаційні війська, ПТРК “Фагот” пустив 2 ракети. Перша влучила на територію гаражного кооператива, інша — на вулицю Цвіточну. Жертв немає.

Цитата

“Є зіпсоване майно приватного домоволодіння — вибиті шибки, побитий паркан, пошкоджено двері гаража, а головне — зіпсований настрій та великий жах в очах місцевих. З якою метою було проведено обстріл населеного пункту — це відомо лише чорту та командиру того божевільного розрахунку”, — пишуть військові.

Нагадаємо

22 травня із мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски.