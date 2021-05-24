Боевики ракетами обстреляли населенный пункт на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Российско-оккупационные войска обстреляли ракетами пгт Северное. В результате взрывов повреждены дома, забор, жертв нет. Об этом сообщили в Десятой горно-штурмовой бригаде в Facebook, пишет УНН.
Детали
В сообщении говорится, что с террикона шахты 6/7 в г. Горловке, который превратили в военное сооружение российско-оккупационные войска, ПТРК “Фагот” пустил 2 ракеты. Первая попала на территорию гаражного кооператива, другая — на улицу Цветочную. Жертв нет.
Цитата
“Есть испорченное имущество частного домовладения — выбиты стекла, избитый забор, повреждены двери гаража, а главное — испорченное настроение и большой ужас в глазах местных. С какой целью был проведен обстрел населенного пункта — это известно только черту и командиру того сумасшедшего расчета”, - пишут военные.
Напомним
22 мая с минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Пески.