ООС: бойовики не порушували режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби повний і всеосяжний режим припинення вогню, у районі проведення операції, не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша", - повідомили у пресцентрі.
Також додається, що бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
"У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, з початку бойових дій на Донбасі загинуло близько півтисячі правоохоронців.