ООС: боевики не нарушали режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, в районе проведения операции, не нарушался. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - сообщили в пресс-центре.
Также добавляется, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
"В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинам", - отметили в штабе ООС.
Напомним, с начала боевых действий на Донбассе погибло около полутысячи правоохранителей.