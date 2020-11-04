ООС: бойовики двічі відкривали вогонь та один раз запускали БПЛА

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню та використовували безпілотний літальний апарат, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Від початку поточної доби, 4 листопада, на ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано три порушення досягнутих домовленостей із боку російсько-окупаційних військ", - повідомили у пресцентрі.

Так, режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили поблизу населеного пункту Новолуганське, застосувавши автоматичний станковий гранатомет. Неподалік населеного пункту Гнутове противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Крім того, у районі населеного пункту Шуми зафіксовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Українські військовослужбовці, застосувавши стрілецьку зброю, збили ворожий безпілотник.

Також повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території та передано на знищення 1997 вибухонебезпечних предметів.

"Об’єднані сили контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 3 листопада російсько-окупаційні війська шість разів порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року.

Українські Національні Новини

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