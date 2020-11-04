ООС: боевики дважды открывали огонь и один раз запускали БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня и использовали беспилотный летательный аппарат, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток, 4 ноября, на участках ответственности подразделений Объединенных сил зафиксировано три нарушения достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск", - сообщили в пресс-центре.
Так, режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили вблизи населенного пункта Новолуганское, применив автоматический станковый гранатомет. Недалеко от населенного пункта Гнутово противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе населенного пункта Шумы зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Украинские военнослужащие, применив стрелковое оружие, сбили вражеский беспилотник.
Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 4 гектаров территории и передано на уничтожение 1997 взрывоопасных предметов.
"Объединенные силы контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 3 ноября российско-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года.