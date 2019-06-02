ООС: бойовики двічі порушили "тишу", втрат серед українських військових немає
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Із початку доби незаконні збройні формування двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил, опублікувавши відповідне зведення, передає УНН.
"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики з напрямку населеного пункту Заїченко обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї позиції українських захисників поблизу населеного пункту Гнутове.
А в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Новгородське з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогонь противник вів з напрямку населеного пункту шахта Гагаріна.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі ООС.
Раніше УНН повідомляв, що станом на 12:00 цієї доби в районі проведення ООС ворог двічі обстріляв українські позиції.
Нагадаємо, бойовики обстріляли будинки мирних жителів у населеному пункті Веселе Донецької області.