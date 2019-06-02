ООС: боевики дважды нарушили "тишину", потерь среди украинских военных нет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. С начала суток незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил, опубликовав соответствующее сведения, передает УНН.
"С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики по направлению населенного пункта Заиченко обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Гнутово.
А в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Новгородское из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь противник вел по направлению населенного пункта шахта Гагарина.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.
Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 12:00 этих суток в районе проведения ООС враг дважды обстрелял украинские позиции.
Напомним, боевики обстреляли дома мирных жителей в населенном пункте Веселое Донецкой области.