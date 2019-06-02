Окупанти вкотре обстріляли будинки мирних жителів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Незаконні збройні формування обстріляли будинки мирних мешканців у населеному пункті Веселе Донецької області. Про це повідомила Українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Так, 31 травня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бачили, що були знищені північна та східна сторони азбестового даху гаражу на подвір'ї одноповерхового будинку по провулку Вільному, 49 у населеному пункті Веселе Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Представники СММ побачили подряпину шириною 15 см і глибиною 1 см та сліди горіння на північній стороні фасаду гаража. Також вирву діаметром близько 15 см у бетонній веранді біля гаража та залишки снаряда, зокрема мідні проводи наведення.
"За оцінкою команди Місії, зазначені пошкодження виникли недавно внаслідок розриву ракети протитанкового ракетного комплексу (9М113 "Конкурс"), випущеної з західного напрямку. Спостерігачі бачили літнього чоловіка із бинтовими пов'язками на лівій нозі, лівій руці та спині; він відрекомендувався мешканцем зазначеного будинку. За його словами, поранень він зазнав увечері 30 травня внаслідок вибуху, що стався на подвір'ї його будинку", - повідомили у СЦКК.
У Центрі зазначили, що, проаналізувавши профіль рельєфу місцевості між позиціями Збройних Сил України та пошкодженою господарською спорудою, а саме висоти на місцевості, з урахуванням напрямку прямого пострілу, можливо зробити висновок про причетність до злочину збройних формувань Російської Федерації.
"Підтвердженням зазначеного висновку може слугувати бойове призначення вказаного у звіті СММ ОБСЄ типу озброєння, оскільки даний зразок є дороговартісним та призначений виключно для вогневого ураження броньованої техніки", - зазначили у СЦКК.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Сентянівку, намагаючись звинуватити в цьому підрозділи Об’єднаних сил.