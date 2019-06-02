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Оккупанты в который раз обстреляли дома мирных жителей на Донбассе

Оккупанты в который раз обстреляли дома мирных жителей на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 8521 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Незаконные вооруженные формирования обстреляли дома мирных жителей в населенном пункте Веселое Донецкой области. Об этом сообщила Украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Так, 31 мая наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, что были уничтожены северная и восточная стороны асбестовой крыши гаража во дворе одноэтажного дома по переулку Вольном, 49 в населенном пункте Веселое Донецкой области", - говорится в сообщении.

Представители СММ увидели царапину шириной 15 см и глубиной 1 см и следы горения на северной стороне фасада гаража. Также воронку диаметром около 15 см в бетонной веранде возле гаража и остатки снаряда, в частности медные провода наведения.

"По оценке команды Миссии, указанные повреждения возникли недавно в результате разрыва ракеты противотанкового ракетного комплекса (9М113 "Конкурс"), выпущенной с западного направления. Наблюдатели видели пожилого мужчины с бинтов повязками на левой ноге, левой руке и спине, он представился жителем указанного дома. По его словам, ранений он получил вечером 30 мая в результате взрыва, произошедшего во дворе его дома", - сообщили в СЦКК.

В Центре отметили, что, проанализировав профиль рельефа местности между позициями Вооруженных Сил Украины и поврежденной хозяйственной постройкой, а именно высоты на местности, с учетом направления прямого выстрела, можно сделать вывод о причастности к преступлению вооруженных формирований Российской Федерации.

"Подтверждением указанного вывода может служить боевое назначение указанного в отчете СММ ОБСЕ типа вооружения, поскольку данный образец является дорогостоящим и предназначен исключительно для огневого поражения бронированной техники", - отметили в СЦКК.

Напомним, оккупанты обстреляли Сентяновку, пытаясь обвинить в этом подразделения Объединенных сил.

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