Оккупанты в который раз обстреляли дома мирных жителей на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Незаконные вооруженные формирования обстреляли дома мирных жителей в населенном пункте Веселое Донецкой области. Об этом сообщила Украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Так, 31 мая наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, что были уничтожены северная и восточная стороны асбестовой крыши гаража во дворе одноэтажного дома по переулку Вольном, 49 в населенном пункте Веселое Донецкой области", - говорится в сообщении.
Представители СММ увидели царапину шириной 15 см и глубиной 1 см и следы горения на северной стороне фасада гаража. Также воронку диаметром около 15 см в бетонной веранде возле гаража и остатки снаряда, в частности медные провода наведения.
"По оценке команды Миссии, указанные повреждения возникли недавно в результате разрыва ракеты противотанкового ракетного комплекса (9М113 "Конкурс"), выпущенной с западного направления. Наблюдатели видели пожилого мужчины с бинтов повязками на левой ноге, левой руке и спине, он представился жителем указанного дома. По его словам, ранений он получил вечером 30 мая в результате взрыва, произошедшего во дворе его дома", - сообщили в СЦКК.
В Центре отметили, что, проанализировав профиль рельефа местности между позициями Вооруженных Сил Украины и поврежденной хозяйственной постройкой, а именно высоты на местности, с учетом направления прямого выстрела, можно сделать вывод о причастности к преступлению вооруженных формирований Российской Федерации.
"Подтверждением указанного вывода может служить боевое назначение указанного в отчете СММ ОБСЕ типа вооружения, поскольку данный образец является дорогостоящим и предназначен исключительно для огневого поражения бронированной техники", - отметили в СЦКК.
Напомним, оккупанты обстреляли Сентяновку, пытаясь обвинить в этом подразделения Объединенных сил.