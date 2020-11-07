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ООС: бойовики двічі порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Минулої доби, 6 листопада, бойовики два рази порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.

“Упродовж минулої доби, 6 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. А неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї”, — повідомили у штабі.

Додається, що “ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали”.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було, відзвітували у штабі.

“Від початку поточної доби, 7 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано”, — додали військові.

“Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців”, — резюмували у штабі ООС.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що запропонований українською стороною в ТКГ План дій по Донбасу дає можливість провести вибори на окупованих територіях навесні.

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