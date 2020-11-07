ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 6 ноября, боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 6 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, провозглашенный режим прекращения огня враг нарушил вблизи Авдеевки, применив стрелковое оружие и гранатометы различных систем. А недалеко от населенного пункта Новолуганское противник открывал огонь из стрелкового оружия”, — сообщили в штабе.
Добавляется, что “враждебные выстрелы были неприцельны, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали”.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было, отчитались в штабе.
“С начала текущих суток, 7 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано”, — добавили военные.
“Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников”, — резюмировали в штабе ООС.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что предложенный украинской стороной в ТКГ План действий по Донбассу дает возможность провести выборы на оккупированных территориях весной.