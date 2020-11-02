ООС: бойовики двічі порушили "режим тиші"

"Від початку поточної доби, 2 листопада, зафіксовано два порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, із боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.

Так, зранку в районі населеного пункту Шуми противник застосував протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю, а ближче до обіду вів вогонь із протитанкового гранатомета неподалік Старогнатівки.

Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Крім того повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території та передано на знищення 10 вибухонебезпечних предметів.

"Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 1 листопада бойовики два рази порушили "режим тиші".