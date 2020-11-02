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ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 2 ноября, зафиксировано два нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Так, утром в районе населенного пункта Шумы противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета неподалеку Старогнатовки.

Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь наши воины не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Кроме того сообщается, что в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 2 гектара территории и передано на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.

"Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 1 ноября боевики два раза нарушили "режим тишины".

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