На Донбасі бойовики двічі обстріляли українських військових за добу

“Факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано у вечірній час у районі населеного пункту Водяне, де ворог застосував стрілецьку зброю. Постріли не становили загрози нашим військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що неподалік Водяного задокументовано проліт БПЛА противника типу “Квадрокоптер” із перетином лінії розмежування.

“Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил ворожий безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше використання. Від початку поточної доби, 2 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — зазначили в штабі ООС.