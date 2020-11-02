На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки боевики два раза нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
“Факт нарушения режима прекращения огня зафиксирован в вечернее время в районе населенного пункта Водяное, где враг применил стрелковое оружие. Выстрелы не представляли угрозы нашим военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что неподалеку Водяного задокументирован пролет БПЛА противника типа “Квадрокоптер” с пересечением линии разграничения.
“Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил вражеский беспилотник было подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование. С начала текущих суток, 2 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — отметили в штабе ООС.