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На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных за сутки

На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных за сутки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки боевики два раза нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

“Факт нарушения режима прекращения огня зафиксирован в вечернее время в районе населенного пункта Водяное, где враг применил стрелковое оружие. Выстрелы не представляли угрозы нашим военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что неподалеку Водяного задокументирован пролет БПЛА противника типа “Квадрокоптер” с пересечением линии разграничения.

“Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил вражеский беспилотник было подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование. С начала текущих суток, 2 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — отметили в штабе ООС.

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