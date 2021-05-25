ООС: бойовики двічі порушили "режим тиші"

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"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку цієї доби, 25 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню", - повідомили у штабі.

Деталі

Зокрема, ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру поблизу населеного пункту Новгородське.

З автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Водяне.

Як наголосили в штабі, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 6 гектарів території та передали на знищення 50 вибухонебезпечних предметів.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення

24 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.