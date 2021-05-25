ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала этих суток, 25 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в штабе.
Детали
В частности, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра вблизи населенного пункта Новгородское.
Из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Водяное.
Как отметили в штабе, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 50 взрывоопасных предметов.
"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.
Дополнение
24 мая в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.