ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Впродовж поточної доби збройні формування бойовиків 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, пише УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
“Обидва обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Новолуганське та Оріхове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, — вказано у повідомленні прес-центру.
Сьогодні, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
Варто нагадати, що за минулим зведенням з початку поточної доби на Донбасі ворожих обстрілів з боку бойовиків не було зафіксовано.