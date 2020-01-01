ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования боевиков 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“Оба обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, — указано в сообщении пресс-центра.
Сегодня, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Стоит напомнить, что по прошлой сводке с начала текущих суток на Донбассе вражеских обстрелов со стороны боевиков не было зафиксировано.