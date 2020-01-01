Ситуація на Донбасі: бойовики не відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі ворожих обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Сьогодні, 1 січня, від початку доби станом на 12:00, за наявною інформацією, обстрілів позицій наших захисників на лінії бойового зіткнення з боку бойовиків не зафіксовано”, — сказав Гуцуляк.
Нагадаємо, 31 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.