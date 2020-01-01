Ситуация на Донбассе: боевики не открывали огонь

“Сегодня, 1 января, с начала суток по состоянию на 12:00, по имеющейся информации, обстрелов позиций наших защитников на линии боевого соприкосновения со стороны боевиков не зафиксировано”, — сказал Гуцуляк.

Напомним, 31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.