Ситуация на Донбассе: боевики не открывали огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. С начала текущих суток на Донбассе вражеских обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“Сегодня, 1 января, с начала суток по состоянию на 12:00, по имеющейся информации, обстрелов позиций наших защитников на линии боевого соприкосновения со стороны боевиков не зафиксировано”, — сказал Гуцуляк.
Напомним, 31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.