ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Від початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції, внаслідок обстрілів втрат немає. Про це під час брифінгу повідомив полковник Максим Праута з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
“Від початку поточної доби до 12.30 окупанти двічі відкривали вогонь на Донецькому напрямку”, — розповів Праута.
Так, після опівночі майже одночасно вони з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї почали обстрілювати наші позиції в районах Невельського та Славного. Перший обстріл тривав 40, а другий — 50 хвилин.
Зважаючи на щільність вогню, а також наявну загрозу власному життю та здоров’ю, в обох випадках військовослужбовці Збройних Сил України були змушені адекватно відповісти противнику.
“За наявною інформацією, втрат з нашого боку не зафіксовано”, — додав Праута.
Нагадаємо, 20 грудня, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення ООС в чергах застрягли 290 автомобілів.