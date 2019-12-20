ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, вследствие обстрелов потерь нет. Об этом во время брифинга сообщил полковник Максим Праута с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
“С начала текущих суток до 12.30 оккупанты дважды открывали огонь на Донецком направлении”, — рассказал Праута.
Так, после полуночи почти одновременно они из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начали обстреливать наши позиции в районах Невельского и Славного. Первый обстрел продолжался 40, а второй — 50 минут.
Учитывая плотность огня, а также имеющуюся угрозу собственной жизни и здоровью, в обоих случаях военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены адекватно ответить противнику.
“По имеющейся информации, потерь с нашей стороны не зафиксировано”, — добавил Праута.
Напомним, 20 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 290 автомобилей.