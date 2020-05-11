ООС: бойовики до обіду не проявляли активності
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. З початку поточної доби бойовики на Донбасі не проявляли активності. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, російські окупаційні війська активності не проявляли", - повідомив він.
Окрім того, за словами представника МОУ, за попередніми даними розвідки, 10 травня українські військовослужбовці поранили 5 російських окупантів.
При цьому вчора в результаті ворожого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу один військовослужбовець отримав поранення та ще троє - бойові травмування. "Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний", - повідомив Шаравара.
Нагадаємо, 10 травня на Донбасі зафіксовано 15 ворожих обстрілів.