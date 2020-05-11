ООС: бойовики до обіду не проявляли активності

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, російські окупаційні війська активності не проявляли", - повідомив він.

Окрім того, за словами представника МОУ, за попередніми даними розвідки, 10 травня українські військовослужбовці поранили 5 російських окупантів.

При цьому вчора в результаті ворожого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу один військовослужбовець отримав поранення та ще троє - бойові травмування. "Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний", - повідомив Шаравара.

Нагадаємо, 10 травня на Донбасі зафіксовано 15 ворожих обстрілів.