ООС: боевики до обеда не проявляли активности

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российские оккупационные войска активности не проявляли", - сообщил он.

Кроме того, по словам представителя МОУ, по предварительным данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили 5 российских оккупантов.

При этом вчера в результате вражеского обстрела с противотанкового ракетного комплекса один военнослужащий получил ранения и еще трое - боевые травмы. "Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили им надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщил Шаравара.

Напомним, 10 мая на Донбассе зафиксировано 15 вражеских обстрелов.