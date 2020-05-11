ООС: боевики до обеда не проявляли активности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе не проявляли активности. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российские оккупационные войска активности не проявляли", - сообщил он.
Кроме того, по словам представителя МОУ, по предварительным данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили 5 российских оккупантов.
При этом вчера в результате вражеского обстрела с противотанкового ракетного комплекса один военнослужащий получил ранения и еще трое - боевые травмы. "Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили им надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщил Шаравара.
Напомним, 10 мая на Донбассе зафиксировано 15 вражеских обстрелов.