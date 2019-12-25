ООС: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. 24 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Один обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник здійснив по захисникам населеного пункту Березове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Вісім обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
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- чотири рази неподалік Новолуганського — з 82 мм міномету — 9 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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- поруч з Кримським — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- в районі населеного пункту Світлодарськ — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
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- поблизу Шумів — з гранатометів різних систем;
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- біля Троїцького — з великокаліберних кулеметів.
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Вчора, 24 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
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З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Кримське.
У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.