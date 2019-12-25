ООС: боевики девять раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. 24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
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- четыре раза неподалеку от Новолуганского — из 82 мм миномета — 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
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- рядом с Крымским — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- в районе населенного пункта Светлодарск — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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- вблизи Шумел — из гранатометов различных систем;
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- у Троицкого — из крупнокалиберных пулеметов.
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Вчера, 24 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
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С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Крымское.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.