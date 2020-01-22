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ООС: бойовики чотири рази відкривали вогонь, один військовий загинув

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Впродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики чотири рази відкривали вогонь, один військовий загинув

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність", - йдеться в повідомленні.

Два обстріли по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поруч з Павлополем – з ручного протитанкового гранатомету;

- неподалік Талаківки – з великокаліберного кулемету, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки.

Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поблизу Майорська – з великокаліберного кулемету;

- в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомету.

"Сьогодні, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - зазначили у пресцентрі.

Нагадаємо, 21 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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