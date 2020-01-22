ООС: бойовики чотири рази відкривали вогонь, один військовий загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Впродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність", - йдеться в повідомленні.
Два обстріли по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поруч з Павлополем – з ручного протитанкового гранатомету;
- неподалік Талаківки – з великокаліберного кулемету, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки.
Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- поблизу Майорська – з великокаліберного кулемету;
- в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомету.
"Сьогодні, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - зазначили у пресцентрі.
Нагадаємо, 21 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.